В Петербурге набирают популярность брачные агентства

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции повлияли на всех без исключения: ценность человеческого общения, свобода перемещений возросла в разы.

Похоже, многие петербуржцы после длительного карантина, проведенного в одиночестве, решили наладить личную жизнь и стали гораздо чаще обращаться за помощью в этом вопросе к брачным агентствам. В частности, у известного агентства «От Анатолия Ивановича», находящегося на Невском проспекте, клиентов стало больше на треть по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что женщины гораздо внимательнее относятся к заработку партнера, чем мужчины. Отметим, что основная возрастная категория брачных агентств — люди 30-40 лет и старше. При этом услуги свах обходятся недешево — от 20 до 120 тысяч рублей, в зависимости от запросов клиента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России положены выплаты за многолетние браки.