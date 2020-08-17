Россиянам могут разрешить пополнять банковские карты на кассах магазинов

В Центробанке считают, что пополнение банковской карты на кассе магазина может быть очень востребованной услугой. Фото: Baltphoto

В Центробанке считают, что пополнение банковской карты на кассе магазина может быть очень востребованной услугой. Фото: Baltphoto

Центробанк РФ рассматривает возможность запуска системы, которая позволит вносить наличные на банковские карты на кассах магазинов.

Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута телеканалу «Россия 1». В Центральном банке считают, что эта услуга может стать крайне востребованной. В частности, это сделает более доступными финансовые услуги в отдаленных и малонаселенных уголках страны, где банкоматы являются редкостью.

Мамут отметил, что для разработки и внедрения этой системы потребуется длительное время и, скорее всего, изменения в законодательстве. Отметим, что на данный момент при совершении покупки в некоторых населенных пунктах России на кассах магазинов можно снять наличные, до пяти тысяч рублей.

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