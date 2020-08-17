На пересечении Лермонтовского и Красноармейской иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода

На пересечении Лермонтовского и Красноармейской иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в понедельник, 17 августа, в Адмиралтейском районе.

Согласно предварительной информации правоохранителей, в ходе движения, 28-летний водитель «Хендай Солярис» хотел произвести поворот налево, но врезался в «Ладу Ларгус» с 59-летним мужчиной за рулем. Одним столкновением дело не закончилось — «Хендай» вынесло на тротуар, где он сбил 65-летнюю женщину-пешехода. После этого иномарка столкнулась с BMW. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии, пострадавшая женщина получила тяжелые травмы. Также, травмы средней степени тяжести получили пассажиры двух столкнувших автомобилей (Лады и Хендай).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: смертельное ДТП на Пулковском шоссе: женщина погибла после столкновения со столбом.

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