Бывший сотрудник Роспотребнадзора отсудил у ведомства 50 тысяч за удар дверью

Кировский суд рассмотрел иск о причинении вреда здоровью Александру Волкову к управлению Роспотребнадзора по Петербургу, в котором пострадавший работал на момент инцидента.

Само происшествие случилось еще 11 июня 2019 года. Волков быстрым шагом направлялся в нужную сторону по коридору второго этажа, однако, его сбило резким открытием двери в кабинет. Из-за столкновения с препятствием мужчина упал и сильно ударился головой об кафельный пол. По причине плохого самочувствия (головная боль, тошнота), пострадавший отправился на больничный. Однако, после его закрытия и возвращения на работу, ему сообщили об увольнении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Оставлять ситуация на самотек мужчина не захотел, поэтому пошел в суд, где подал иск к бывшему работодателю. Волков обратился в трудовую инспекцию и Фонд социального страхования, чтобы поменять статус травмы с бытовой на производственную. С Роспотребнадзора истец планировал взыскать 200 тысяч рублей за причинение морального вреда.

Акт о несчастном случае был оформлен лишь в декабре 2019 года. Сегодня, 17 августа, Кировский суд частично удовлетворил требования пострадавшего и обязал петербургское управление Роспотребнадзора компенсировать Волкову 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего от коронавируса петербуржца требует компенсацию за моральный вред у больницы.