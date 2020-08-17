Для НМИЦ имени Алмазова в Петербурге построят центр ядерной медицины

Центр Алмазова был основан в 1980 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Центр Алмазова был основан в 1980 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На базе Центра имени Алмазова в Северной столице возведут центр по профилю ядерной медицины.

Инвестиционной проект нового здания успешно прошел аудит. Положительное заключение вынес городской филиал Главгосэкспертизы России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что в городе появится новый объект медицинского назначения площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Внутри будут размещены отделения радионуклидного обеспечения, радионуклидной и лучевой терапии, а также отделение для исследований и диагностики.

Также, в центре планируется обустроить дневной стационар для пациентов. На крыше же оборудуют вертолетную площадку.

В новом центре будет вестись и учебная деятельность. На его базе будут осуществлять подготовку специалистов по различным направлениям. В частности, речь идет о радиологии и онкологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НМИЦ Алмазова снова начнет принимать амбулаторных пациентов.