НМИЦ Алмазова снова начнет принимать амбулаторных пациентов

НМИЦ Алмазова снова начнет принимать амбулаторных пациентов
Центр Алмазова был основан в 1980 году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Запрет на плановые посещения медицинских учреждений в Петербурге был снят еще 23 июня, но возобновление приема в НМИЦ Алмазова стал возможен только сейчас.

Таким образом, желающие могут вновь попасть к нужным им специалистам в следующих заведениях: Лечебно-реабилитационном комплексе по адресу пр. Пархоменко, д. 15, в Консультативно-диагностическом отделении для женщин Перинатального центра по адресу ул. Аккуратова, д. 2, а также в Детском лечебно-реабилитационном комплексе (ДЛРК) по адресу Коломяжский пр., д. 21/2.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля, в группе «ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» в социальной сети «Вконтакте».

В Лечебно-реабилитационном комплексе на данный момент доступны следующие направления для пациентов: кардиология, эндокринология, сердечно – сосудистая хирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, гематология, а также функциональная диагностика.

Основным условием для посещения учреждений будет наличие средств индивидуальной защиты. Также, пациентам необходимо соблюдать социальную дистанцию. Посетителей с повышенной температурой тела на территорию заведений не допустят. Сопровождать лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями сможет только один человек. Детям, не достигшим возраста 14 лет, вход пока запрещен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра Алмазова рассказал, как долго придется бояться коронавируса.

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амбулаторные пациенты возобновление приема НМИЦ Алмазова


 

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