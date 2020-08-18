Подписчики раскритиковали Бородину, жалующуюся на отдых в Крыму

Телеведущая назвала свой отдых на полуострове «мучением».

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поделилась впечатлениями от отдыха в Крыму. Этому она посвятила пост в Instagram-аккаунте. Она отметила, что хочет в отель, где все включено, так ей спокойней. Свой отдых Бородина назвала «мучением», хоть и признала, что все не так уж плохо.

Подписчики телеведущей не оценили ее жалобы: они считают, что звезда «бесится с жиру» и «зажралась». Они отметили, что далеко не у всех во время кризиса есть возможность поехать на море.

«Как же достала своими понтами. Не забывай, что подписчики простые люди, а «мучительный» отдых в Крыму для некоторых мечта»,

— написала одна из комментаторов.

Бородина ответила на все претензии, что ей просто хочется того, к чему она привыкла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Глюкоза назвала Крым украинским. Певица хотела попасть в Украину, но ей запретили посещения на ближайшие три года.