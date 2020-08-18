В Пулково во вторник отменили 26 рейсов

В Пулково во вторник отменили 26 рейсов
В Турцию не улетит 6 рейсов. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом сегодня не поднимутся 26 самолетов. Воздушные судна не полетят в Москву, Минск и Анталью.

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани,в частности, отменили рейсы в Сочи, Симферополь, Москву. Кроме этого отменены шесть рейсов в Анталью, два рейса в Минск, а также рейсы в Ригу, Тиват, Париж,

Указанные рейсы должны были обслуживать такие авиакомпании, как Tunis Air, Уральские авиалинии, Белавиа, Red Wings, РусЛайн, Air France, KLM, Аэрофлот и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверили законность отправления животных в зоопарк. Они осмотрели трех ястребиных сов, двух сипух и одной белки.

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