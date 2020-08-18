В Благовещенске ввели режим ЧС из-за опасного явления

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за опасного явления
Ливни затопили улицы в двух микрорайонах. Фото: pixabay

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации. Такие меры были приняты из-за подтопления улиц в нескольких районах после длительных дождей.

После продолжительных ливней в городе оказались подтоплены несколько районов, жилые дома остались без света, дошкольные учреждения и школы приостановили работу.

Как сообщили на сайте городской администрации, услуги электроснабжения не предоставляются потребителям в 31 многоквартирный и 192 частных жилых дома.

К эвакуации готовят жителей Верхнеблаговещенского. Техника коммунальных служб переброшена на социально значимые объекты и занимается освобождением дорог от воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о введении режима ЧС в Амурской области из-за паводка.

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