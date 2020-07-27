Амурская область ввела режим ЧС из-за паводка

В Октябрьском районе Амурской области прошли сильные дожди. Районная администрация вводит режим ЧС в населенных пунктах.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на местный главк МЧС, сильнейшие осадки прошли вечером 26 июля на территории района — за полдня выпало 42 мм, что спровоцировало дождевой паводок. Предварительно, непогода привела к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых территорий в селах Романовка и Смелое.

На местах ЧС работают 62 человека и 14 специальных машин. В селах организовали пункты временного размещения, в которые эвакуировали 21 местного жителя, включая 10 детей.

Две недели назад в этой же местности бушевали шквалистый ветер и грозы, которые сорвали кровли с нескольких десятков зданий, обрушили две водонапорные башни, нарушили водоснабжение и электричество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Урале из-за ливней ввели режим ЧС.