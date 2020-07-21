На Урале из-за ливней ввели режим ЧС

Речь идет о городе Нижние Серьги, в котором из-за неблагоприятных погодных условий произошел потоп.

Обильные ливни стали причиной поднятия уровня воды в двух реках: Серебрянка и Сторожевая. Водные объекты вышли из берегов и подтопили 200 домов. Спасатели провели эвакуационные работы, в ходе которых из опасного места были эвакуированы 7 человек, проживающих на данном участке. Все остальные местные жители вынуждено оставили свои дома сами. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Всех эвакуированные людей обеспечили временным жильем в пунктах размещения. Тем временем специалисты продолжают устранять последствия, причиненные населенному пункту разгулявшейся стихией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наводнения в Японии унесли жизни 70 людей. Непрекращающиеся ливли стали причиной наводнений и оползней.