Наводнения в Японии унесли жизни 70 людей

Наводнения в Японии унесли жизни 70 людей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Фото: pixabay.com

На юго-западе Японии продолжает бушевать стихия. Ее жертвами стали уже 70 человек. Еще 13 признаны пропавшими без вести.

Сильнейшие ливни безостановочно идут вот уже неделю. Наиболее пострадавшими населенными пунктами признаны острова Кюсю и Хонсю.

Метеорологи выступают с не самыми обнадеживающими новостями: дожди продолжатся и на следующей неделе. Только за понедельник на север Кюсю может пролиться 150 мм осадков, а во вторник эта цифра увеличится уже в два раза, до 300 мм. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, чтобы спасти жителей острова от возможных ненастий, в виде наводнений и оползней, была организована эвакуация. Всего она затронула 230 тысяч человек.

В Японии продолжают оценивать принесенный ущерб сельскому хозяйству. На данный момент сумма оценивается в 100 миллионов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последствия ливней унесли жизни 57 человек в Японии.

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