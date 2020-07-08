Последствия ливней унесли жизни 57 человек в Японии

Еще 17 местных жителей числятся пропавшими без вести.
Ужасная природная стихия накрыла юго-запад Японии. Сильнейшие ливни спровоцировали наводнение и оползни. Из берегов префектуры Оита вышли сразу две реки.
Ущерб от природного катаклизма еще предстоит подсчитать, но уже очевидно, что он весьма значителен.
К сожалению, прогнозы остаются неутешительными. Наводнения и оползни грозят центральной и западной частям Японии. Сильные дожди, которых не было несколько десятков лет, обрушились на населенные пункты префектур Гифу и Нагано. Об этом сообщает Интерфакс.
В различных районах Японии (Киото и Нагано) объявлена эвакуация местных жителей. Спасти от приближающейся стихии хотят 145, 6 тысяч человек. Еще одни префектуры получили соответствующие рекомендации по эвакуации.
Спасатели продолжают поиски пропавших людей.
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