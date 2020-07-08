Последствия ливней унесли жизни 57 человек в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые будут оказывать поддержку местным спасательным службам. Фото: pixabay.com

Еще 17 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Ужасная природная стихия накрыла юго-запад Японии. Сильнейшие ливни спровоцировали наводнение и оползни. Из берегов префектуры Оита вышли сразу две реки.

Ущерб от природного катаклизма еще предстоит подсчитать, но уже очевидно, что он весьма значителен.

К сожалению, прогнозы остаются неутешительными. Наводнения и оползни грозят центральной и западной частям Японии. Сильные дожди, которых не было несколько десятков лет, обрушились на населенные пункты префектур Гифу и Нагано. Об этом сообщает Интерфакс.

В различных районах Японии (Киото и Нагано) объявлена эвакуация местных жителей. Спасти от приближающейся стихии хотят 145, 6 тысяч человек. Еще одни префектуры получили соответствующие рекомендации по эвакуации.

Спасатели продолжают поиски пропавших людей.

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