В Петербурге во вторник будет ясная и сухая погода

В Петербурге во вторник будет ясная и сухая погода
Ясная и не дождливая погода сохранится до вечера. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Северной столице сегодня горожан ожидает теплая и сухая погода. В дневные часы столбик термометра поднимется до 21 градуса.

Во вторник, 18 августа, ранним утром в городе на Неве довольно прохладно – всего плюс 9 градусов. Однако уже к девяти утра столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Как сообщили на сайте Gismeteo, все это время вплоть до обеда Петербург порадует солнце. Влажность воздуха в утренние часы — 70-80 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили 26 рейсов. Воздушные судна не полетят в Москву, Минск и Анталью.

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