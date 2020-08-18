В Петербурге во вторник будет ясная и сухая погода

Ясная и не дождливая погода сохранится до вечера. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Ясная и не дождливая погода сохранится до вечера. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Северной столице сегодня горожан ожидает теплая и сухая погода. В дневные часы столбик термометра поднимется до 21 градуса.

Во вторник, 18 августа, ранним утром в городе на Неве довольно прохладно – всего плюс 9 градусов. Однако уже к девяти утра столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Как сообщили на сайте Gismeteo, все это время вплоть до обеда Петербург порадует солнце. Влажность воздуха в утренние часы — 70-80 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили 26 рейсов. Воздушные судна не полетят в Москву, Минск и Анталью.