Врачи назвали вредные свойства яблок

Вопреки привычному мнению есть много яблок нельзя. Их чрезмерное употребление резко противопоказано людям с ожирением и сахарным диабетом. Об этом рассказала врач-эндокринолог Залина Гусова.

По ее словам, одно среднее яблоко можно приравнять к куску хлеба толщиной в один сантиметр. Она добавила, что главным достоинством фрукта является большое содержание железа. Кроме того, яблоки позволяют избежать кислородного голодания.

Как сообщили РИА Новости, в то же время диетолог Алексей Калиничев подчеркнул, что кислые яблоки могут спровоцировать хронический гастрит и разрушить эмаль зубов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС обратила внимание на рост цен на яблоки в Северной столице. Их стоимость выросла почти в два раза.