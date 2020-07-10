ФАС обратила внимание на рост цен на яблоки в Петербурге

Яблоки раньше стоили 150 рублей за килограмм, а сейчас - 250. Фото: pixabay.com

Яблоки раньше стоили 150 рублей за килограмм, а сейчас - 250. Фото: pixabay.com

Стоимость выросла почти в два раза.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе ФАС. В Санкт-Петербурге неожиданно выросли цены на яблоки – в некоторых случаях практически в два раза. Антимонопольщики решили разобраться, с чем это связано.

Так, раньше килограмм яблок можно было купить в среднем за 150 рублей, а сейчас он стоит 250 рублей. Крупнейшие ритейлеры должны объяснить, в чем дело – запрос уже направлен. Они до 17 июля предоставят документацию, в которой указана закупочная цена, а также экономическое обоснование наценок на продукт.

В результате будут наказаны либо ритейлеры, либо их поставщики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме обсудят права соседей на упавшие яблоки на дачных участках. Нововведения помогут недовольным гражданам добиваться сноса зданий, построенных против их воли.