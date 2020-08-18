В Смольном началось заседание правительства

В Смольном началось заседание правительства
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

В Санкт-Петербурге началось заседание правительства. В ходе собрания обсудят три темы.

Заседание стартовало сегодня, 18 августа, в 10 часов утра. Как сообщили на Официальном сайте Администрации города, где ведется трансляция мероприятия, в Смольном подведут итоги социально-экономического развития Петербурга за первое полугодие нынешнего года и его прогноз на 2021-2023 годы.

Участники обсудят выполнение городской госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» за прошлый год и за первое полугодие 2020 года. Также будет рассмотрен вопрос о мерах реализации в ткущем году подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих товариществ жителей Санкт-Петербурга» госпрограммы города «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что эпидемия из города пока еще не ушла, поэтому меры предосторожности важно продолжать соблюдать.

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