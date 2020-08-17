Беглов напомнил петербуржцам о необходимости ношения масок

Беглов напомнил петербуржцам о необходимости ношения масок
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что эпидемия из города пока еще не ушла, поэтому меры предосторожности важно продолжать соблюдать.

Особенно отметил глава города ситуацию с использованием защитных масок. Масочный режим в городе пока никто не отменял. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, угроза сохраняется, поэтому пренебрегать использованием масок в общественных местах нельзя. Петербуржцам необходимо себя беречь. Об этом Беглов сказал в эфире «Радио России».

Напомним, что защитные маски в Петербурге необходимо надевать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российских учителей обяжут носить защитные маски с начала учебного года. Школьники при этом могут ходить в школу без них.

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