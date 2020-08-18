В Петербурге в мае 25% рабочих мест закрыли из-за Covid-19

В Петербурге 25% мест были закрыты в мае из-за сложной эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал председатель комитета по стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Об этом он рассказал сегодня, 18 августа, в ходе заседания правительства. По словам Москаленко, на сегодняшний день данный индекс составил 0,3% рабочих мест. В целом ограничения затронули 60% городских предприятий

Он также отметил, что в первом квартале на мировых рынках упали цены на нефть, стоимость доллара и евро выросла. Зависимость от внешних рынков снизилась. В сфере продовольственных товаров зависимости не наблюдалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о темах, которые обсудят на заседании правительства Петербурга.