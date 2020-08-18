Петербург стал лидером в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» признало Петербург лучшим регионом по качеству жизни среди субъектов РФ. Об этом рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

В ходе заседания горправительства, которое проходит сегодня, 18 августа, глава комитета отметил, что данный рейтинг составляется на основе интегрального показателя, характеризующего комфортность проживания, уровень образования, здравоохранения, экологии, возможности реализации человеческого потенциала в науке и творчестве.

Напомним, сегодня, 18 августа, в 10:00 в Смольном стартовало заседание правительства. В рамках мероприятия обсуждают три темы. Трансляция собрания ведется на официальном сайте администрации города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал прогнозы по восстановлению экономики Петербурга сдержанно-оптимистичными.