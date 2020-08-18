В Петербурге из-за коронавируса количество официальных безработных выросло в 7,5 раз

В Северной столице на конец июня 2020 года количество безработных достигло 92 тыс. человек. Об этом рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.
В ходе заседания горправительтсва, которое провел губернатор города Александр Беглов, глава комитета отметил, что при этом 80% зарегистрированных в службе занятости могут составлять те, кто работает в неформальном секторе экономики. И добавил, что год назад показатель составлял только 12 тыс.
По данным комитета, уровень безработицы вырос с 0,4% до 3%. Как отметил Москаленко, рост показателя частично связывают с тем, что регистрироваться в службе занятости стали те, кто раньше этого не делал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в мае 25% рабочих мест закрыли из-за Covid-19. В целом ограничения затронули 60% городских предприятий.