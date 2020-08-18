«Хотел успокоить друга»: жестоко задушивший друга тремя проводами петербуржец отсидит 8 лет

&#171;Хотел успокоить друга&#187;: жестоко задушивший друга тремя проводами петербуржец отсидит 8 лет
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя.

Преступный инцидент произошел 1 января в квартире одного из домов по улице Лазо. По данным следствия, мужчина нанес оппоненту 34 удара неустановленным твердым тупым предметом по верхним конечностям и грудной клетке. После он стал душить потерпевшего. На этом мужчина не остановился — проводом от бытовой техники он связал мужчине ноги, сел на него сверху и обмотал шею проводом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, злоумышленник, завершая свои действия, обмотал вокруг шеи удлинитель, а затем накинул еще два провода, туго их затянув.

В ходе заседания мужчина частично признал вину. И добавил, что умысла на убийство не имел, а лишь оборонялся от потерпевшего. По его словам, он просто хотел успокоить друга и прекратить конфликт.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за взятку и сокрытие самовольной перепланировки жилья.

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