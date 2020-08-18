«Зенит» хочет приобрести француза Дамьена Ле Таллека из «Монпелье»

У Ле Таллека также есть сын, который имеет двойное гражданство. Фото: Wikipedia

У Ле Таллека также есть сын, который имеет двойное гражданство. Фото: Wikipedia

Полузащитник французского «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заинтересовал представителей петербургского футбольного клуба «Зенита».

Вероятность того, что Ле Таллек продолжит карьеру в качестве участника сине-бело-голубых, как пишет NevaSport.ru, зависит успешной заявки 30-летнего спортсмена с российским футбольным гражданством. Оказывается, полузащитник «Монпелье» женат на русской девушке, которая к тому же владеет недвижимостью на родине.

Отметим, что футболисту будет не впервой выступать за российскую команду, целый сезон, с 2014 по 2015 год, Ле Таллек провел в рядах спортсменов «Мордовии». За минувший сезон хавбек провел 28 матчей во французском чемпионате и на его счету два забитых мяча.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Барселона» уволила главного тренера Сетьена после разгромного поражения в матче с «Баварией».