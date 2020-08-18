Башкетова разрешила петербуржцам посещение детских домов и интернатов

Башкетова разрешила петербуржцам посещение детских домов и интернатов
Наталия Башкетова. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова сняла запрет на посещение сиротских учреждений, введенный из-за коронавирусной пандемии.

Соответствующее постановление главный санитарный врач города подписала во вторник, 18 августа. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Как говорится в тексте постановления, потенциальные родители сирот вновь смогут посетить детские дома со среды, 19 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга, которые хотят приютить ребенка из детдома, обратились за помощью к детскому омбудсмену Петербурга Анне Митяниной. Они не могли попасть в сиротские учреждения, при этом обязательным условием для семейного устройства ребенка является установление контакта между будущими родителями и самим ребенком.

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