Молодой петербуржец скончался после драки, не получив помощи в Мариинской больнице

Молодой петербуржец скончался после драки, не получив помощи в Мариинской больнице
Парень умер после госпитализации в Мариинку. Фото: Baltphoto

Парень из Петербурга умер от кровоизлияния в мозг, после того, как охрана Мариинской больницы не пустила его обратно, когда он ненадолго вышел из медучреждения. Ему было 24 года.

Молодой человек по имени Феликс сам рассказал о произошедшем в своем Instagram, еще до того, как у него случилось кровоизлияние в мозг. На днях он дурачился с друзьями, они устроили шуточную драку. В какой-то момент он решил продемонстрировать необычный прием, но упал на асфальт и ударился головой. Парню вызвали скорую и госпитализировали в Мариинку.

Почуствовав себя лучше, он решил сходить до магазина за сигаретами. Однако на обратном пути его остановила охрана и потребовала подтверждения, что он действительно был госпитализирован.

В пресс-службе Мариинской больницы сообщили, что после того, как Феликсу оказали первую помощь, он заявил, что «ему это неинтересно» и ушел. Его предупреждали, что повреждения могут спровоцировать летальный исход, однако тот подписал бумагу о том, что ознакомлен со всеми рисками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево мужчина умер в день рождения, разбив голову по дороге домой.

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