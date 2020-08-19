Chevrolet и «Яндекс.Такси» столкнулись на Витебском

Chevrolet и «Яндекс.Такси» столкнулись на Витебском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Витебском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварию угодила машина сервиса «Яндекс.Такси».

Дорожный инцидент случился почти на пустой дороге. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить Chevrolet и такси. Автомобили столкнулись перед поворотом на проспект Славы.

Транспортные средства не получили значительных повреждений. Детали их столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец скончался после драки, не получив помощи в Мариинской больнице.

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