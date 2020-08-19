На перекресток Королева и Сизова после аварии приехала скорая

На перекресток Королева и Сизова после аварии приехала скорая
Правила ПДД мог нарушить таксист. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших пока что не поступала.

На перекрестке проспекте Королева и улицы Сизова этой ночью, 19 августа, произошла авария. Там столкнулись такси и каршеринг. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пользователи отмечают, что одна из машин проехала на красный свет, но точно не автомобиль сервиса каршеринга. Пока что детали инцидента не разглашаются, их предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

На место прибыли сотрудники скорой помощи, но информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Chevrolet и «Яндекс.Такси» столкнулись на Витебском. Транспортные средства не получили значительных повреждений. Детали их столкновения не приводятся.

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