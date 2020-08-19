В июле у россиян было больше «свободных денег»

Речь идет о сумме, которые граждане не должны были тратить на необходимые товары и услуги.

В июле 2020 года объем «свободных денег» у россиян вырос до 28,3 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования холдинга «Ромир». До этого рекорд был установлен в 2017 году, отмечают эксперты. Они также пояснили, что «свободные деньги» – это средства, которые остались после оплаты всех необходимых товаров и услуг. По предварительным данным, индекс вырос из-за активной экономии населения. Россияне, помня о режиме самоизоляции, стремятся больше откладывать.

В предыдущие годы граждане предпочитали тратить куда больше и не удивительно, ведь лето – период отпусков. Чаще всего экономить стараются жители небольших городах, но в миллиониках индекс также вырос.

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