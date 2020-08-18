Средняя зарплата в Петербурге на 30% выше средней по России

По прогнозу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, уровень валового регионального продукта по итогам 2020 года, как ожидается, составит порядка 4,5 триллионов рублей. В 2021 году прогнозируется рост ВРП на 3,2%, и в дальнейшем в районе 3% до 2023 года. Фото: Baltphoto