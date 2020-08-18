Средняя зарплата в Петербурге на 30% выше средней по России

Уровень средней номинальной зарплаты в Северной столице за пять месяцев 2020 года вырос на 3,5%, достигнув суммы 65,3 тысячи рублей.
Данный показатель на треть превышает среднероссийский уровень заработных плат. На заседании городского правительства во вторник, 18 августа, обсуждались последствия пандемии и прогнозы по восстановлению различных секторов экономики, пострадавших от COVID-19. Несмотря на значительное падение многих показателей в промышленности, к концу года ожидается возвращение к уровню прошлого года. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря государственной поддержке, оказываемой предприятиям.
Итоги первого полугодия и дальнейшие прогнозы вызывают у городских властей сдержанный оптимизм. Главной задачей остается не просто сохранение положительной динамики, но и поиск новых точек роста в экономике.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса помогла петербургским молодоженам сэкономить на свадьбе.