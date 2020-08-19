В мире зарегистрировали более 22 млн случаев заражения коронавирусом

Из-за инфекции погибли почти 789 тысяч человек.

В эту среду, 19 августа, количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 22 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба американского Университета Джонса Хопкинса. В мире из-за инфекции уже скончались 778 557 человек, а выздоровели более 14 миллионов пациентов. Больше всего зараженных зарегистрировано в США, там заболели более 5,4 миллионов человек. На втором месте оказалось Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия.

Тем временем в России заболели 932,4 тысячи человек, количество летальных исходов достигло 15,8 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ просят делиться вакциной от коронавируса. На данный момент российские ученые уже изобрели вакцину, чью эффективность удалось доказать во время испытаний.