Россиянам позволили уходить с работы пораньше в день рождения

Россиянам позволили уходить с работы пораньше в день рождения
Нужно изучить правила компании и ее традиции. Фото: pixabay.com

Отмечается, что важны в первую очередь традиции той или иной компании.

Верховный суд разрешил россиянам уходить с работы пораньше в день рождения. Об этом сообщается на сайте высшего судебного органа. Отмечается, что важно, принято ли такое в коллективе – обычно подобные вопросы регулируются при помощи правил внутреннего распорядка. Если в них ничего не сказано о традиции, то сотрудник не имеет право уходить раньше времени.

Напоминаем, что такое решение приняли после увольнения сотрудницы компании «Волгофарм». Она заявила, что в день рождения предупредила начальство, что ей нужно уйти пораньше, а после была уволена за прогул. В суде признали увольнение законным, так как подобной традиции в учреждении не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пикалево мужчина умер в день рождения, разбив голову по дороге домой.

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верховный суд день рождения


 

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