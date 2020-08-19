В Петербурге осудили злоумышленников, нелегально торговавших рыбой и икрой

В Петербурге осудили злоумышленников, нелегально торговавших рыбой и икрой
Мужчины продавали рыбную продукцию через Интернет. Фото: Pixabay

Преступная группа привозила рыбную продукцию с Камчатки и распространяла ее в Северной столице.

Сразу трое мужчин получили сроки за незаконный оборот рыбной продукции на сумму свыше 6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Граждане, объединившись в преступную группу, привозили рыбу и икру с Камчатки, чтобы нелегально продавать ее в Северной столице. В результате им удалось неплохо заработать, но их замысел довольно быстро раскрыли. Их обвинили в продаже рыбной продукции без маркировки, а также в покушении на незаконное предпринимательство.

Московский районный суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с разными испытательными сроками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за полгода в Петербурге изъяли 25 тысяч тонн некачественной рыбы и консервов.

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