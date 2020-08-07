За полгода в Петербурге изъяли 25 тысяч тонн некачественной рыбы и консервов

Управление Роспотребнадзора по Северной столице активно проверяло различные организации и предприятия на предмет нарушений в ходе реализации рыбы и продукции из нее, а также морепродуктов.

Таким образом, с 2020 года специалисты ведомства взяли 600 проб съедобной продукции. Проверка на различные показатели (микробиологические, паразитологическими и санитарно-химические) была призвана установить, являются ли продукты безопасными. В итоге, по первому показателю из вышеупомянутого списка исследований нашли нарушения в 6,2% случаев, по второму в двух пробах, а по третьему в семи пробах, соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

После выявления несоответствия, принималось решение об изъятии рыбы и консервов. В общей сложности, количество данной продукции составило 25 тысяч тонн. Помимо этого, не допустили к продаже товар, который произвели с нарушениями в ходе производства и с проблемами с документацией.

Все лица, которые были причастны к нарушениям, оказались привлечены к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рыбаку из Ленобласти грозит до двух лет лишения свободны за ловлю лещей.