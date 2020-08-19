Жительница Всеволожска лишилась в Петербурге иномарки за 2,8 млн

В Приморском районе Петербурга женщина лишилась иномарки за 2,8 млн рублей.

В отдел полиции поступило сообщение от гендиректора ООО «Аттика». 34-летняя женщина, проживающая во Всеволожском районе Ленобласти, рассказала, что в период с 15:45 до 20:50 18 августа неизвестный похитил KIA Stinger. Белая иномарка была припаркована у дома №57 по проспекту Королева.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что машина принадлежала ее отцу. Автомобиль застрахован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» лишили пенсионерку из Колпино 40 тысяч.