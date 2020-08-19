В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 162 человека, 17 — скончались

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. За минувшие сутки Covid-19 подхватили 162 человека. 17 человек не смогли побороть болезнь.

Об этом стало известно в среду, 19 августа. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, выздоровели и выписались из больниц 86 человек. Т

Под медицинским наблюдением остаются 344 пациента, большая часть из них — контактные.

Напомним, О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Санкт-Петербурге проверили на коронавирусную инфекцию 16941 человек.