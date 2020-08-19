Более 15% петербуржцев сталкивались с харрасментом на работе

В Северной столице более 80% опрошенных горожан никогда не сталкивались с сексуальными домогательствами на работе.

Онлайн-опрос провели специалисты hh.ru. Участниками исследования стали 8 447 соискателей из разных регионов России.

По данным аналитиков, 84% горожан никогда не сталкивались с харрасментом на текущем или последнем месте работы. 10% участников выслушивали неприятные замечания в свой адрес. 7% опрошенных рассказывали о неуместных прикосновениях, еще 2% — о требовании излишней сексуальности в поведении и внешнем виде.

В целом по стране доля тех, кто не сталкивался с домогательствами на работе, оказалась еще выше — 87%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам позволили уходить с работы пораньше в день рождения. Такое решение приняли после увольнения сотрудницы компании «Волгофарм». Она заявила, что в день рождения предупредила начальство, что ей нужно уйти пораньше, а после была уволена за прогул.