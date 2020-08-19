Эксперты рассказали, каким должен быть «Почтовый квартал» в Петербурге

Главный почтамт с аркой, построенный в 1782 – 1789 годах по проекту архитектора Николая Львова. Фото: www.citywalls.ru

Главный почтамт с аркой, построенный в 1782 – 1789 годах по проекту архитектора Николая Львова. Фото: www.citywalls.ru

Власти Петербурга планируют реализовать новый амбициозный проект — Почтовый квартал в историческом центре города. Предполагается, что на территории, ограниченной Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей, появится новое общественное пространство.

Концерты, музеи техники и современного искусства, книжные магазины, рестораны — все это должно разместиться в зданиях Главпочтамта, Доме культуры работников связи, комплексе «Усадьба Михаила Ломоносова» и по соседству с ними. Эксперты издания «Санкт-Петербургские ведомости» исследовали этот район и пришли к выводу, что интересная и актуальная идея «Почтового квартала» крайне сложна в воплощении: она требует, в том числе, масштабной реставрации, серьезных исследований трафика в этом районе и тщательной договоренности с «Почтой России».

Специалисты, опрошенные изданием, также с сомнением относятся к этому проекту, поскольку для местных жителей внезапно стать частью туристического квартала может быть неприятным удивлением. Аналогичная ситуация уже сложилась на улице Рубинштейна, ставшей полем битвы между рестораторами и владельцами квартир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Петербурга и «Почта России» уже согласовали территориальные параметры новой общественной площадки.