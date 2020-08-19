В Петербурге помогут беременным многодетным женщинам

Также в рамках проекта «Многодетная беременная» роддом №10 начинает работу над выставкой «Плодить богатство». Это название - антипод выражению «Плодить нищету». Известный петербургский фотохудожник Александр Артемов будет создавать картины, работая на природных съемочных площадках с многодетными семьями. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Также в рамках проекта «Многодетная беременная» роддом №10 начинает работу над выставкой «Плодить богатство». Это название - антипод выражению «Плодить нищету». Известный петербургский фотохудожник Александр Артемов будет создавать картины, работая на природных съемочных площадках с многодетными семьями. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Петербургский родильный дом №10 запустил новый медико-социальный проект под названием «Многодетная беременная».

Проект призван помочь беременным женщинам, у которых уже есть трое или больше детей. В частности, в роддоме им предоставят детскую игровую комнату, в которой ребенок сможет находится под присмотром воспитателя. Также для многодетных введут отдельные часы приема в женской консультации. Кроме того, все обследования и посещения специалистов будут проводиться в один прием, или врачи будут выезжать на дом.

Попадающие под данные категории женщины могут рассчитывать на осмотр профессора перед родами и максимально комфортные условия для появления малыша на свет. Все эти преференции ждут многодетных беременных в родильном доме №10 с сентября 2020 года абсолютно бесплатно по полису ОМС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура Северной столицы добилась восстановления прав беременной жительницы Петербурга, которой работодатель не выплатил полагающееся пособие.