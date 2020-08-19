Прокуратура восстановила права незаконно уволенного петербуржца, оставленного без зарплаты

Прокуратура восстановила права незаконно уволенного петербуржца, оставленного без зарплаты
Сотруднику не выплатили зарплату за период вынужденного простоя. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района потребовала неукоснительного соблюдения трудового законодательства. Гендиректору организации пришлось отвечать за незаконное увольнение сотрудника, а также невыплату ему зарплаты.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Сотрудники наведались в ООО «РМК». Они выяснили, что работодателем был нарушен порядок применения дисциплинарного взыскания к сотруднику в виде увольнения, а также не выплачена причитающаяся ему заработная плата за период вынужденного простоя.

Как сообщили в прокуратуре города, был установлен факт того, что работники получали зарплату ниже МРОТ, а также с опозданием.

Гендиректору организации внесли представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец получил полгода исправительных работ за оскорбление инспектора ДПС.

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