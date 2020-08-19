В течение лета в лесах Ленобласти заблудились свыше 900 человек

Особенно часто люди теряются в лесах в выходные. Фото: pixabay.com

Особенно часто люди теряются в лесах в выходные. Фото: pixabay.com

Практически ежедневно в лесах Ленинградской области теряются люди, нередко это — грибники, которых азарт поиска уводит далеко от протоптанных троп.

В течение последних двух месяцев, по словам замглавы центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти Павла Стецуна, пропало без вести более 900 человек. Из них семеро найдены погибшими, а еще двое по-прежнему числятся пропавшими. Каждый день спасатели обрабатывают до 40 заявок об исчезновении людей.

Отметим, что за прошлый осенне-летний период потерялось 1250 человек, из них 14 погибли. В этом году, уверены специалисты, рекорд будет побит. Павел также подчеркивает, что стоит быть особенно внимательными к своим пожилым родственникам: пенсионеры зачастую уходят в лес без средств связи и не предупреждают близких о своих планах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о чудесном спасении потерявшейся пенсионерки охотниками.