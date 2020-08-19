Акционеры «Метростроя» не собрали кворум для избрания членов совета директоров

Акционеры &#171;Метростроя&#187; не собрали кворум для избрания членов совета директоров
Фото: https://vk.com/metrostroy_arhiv

В среду, 19 августа, акционеры ОАО «Метрострой» провели ежегодное годовое собрание. В ходе деловой встречи обсуждались семь важных вопросов.

В частности, акционеры изучили бухгалтерский отчет по итогам года, вопросы распределения прибыли и выплат дивидендов. Также на повестке дня стоят проблемы избрания новых членов совета директоров и ревизионной комиссии, а также утверждение аудитора «Метростроя».

Акционеры действовали в рамках закона «Об акционерных обществах», по которому голосование производится лишь в случае наличия кворума. В вопросе о членах совета директоров, как и во всех остальных, за исключением участников ревизионной комиссии, кворума не было, а значит, не состоялось и голосование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Законодательное собрание Петербурга утвердило кандидатуру Александра Бельского на посту вице-губернатора города.

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