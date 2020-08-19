В природном заказнике «Сестрорецкое болото» открылась новая экотропа

В природном заказнике &#171;Сестрорецкое болото&#187; открылась новая экотропа
В настоящее время система особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ регионального значения. Фото: gov.spb.ru

В заказнике «Сестрорецкое болото» в среду, 19 августа, состоялось торжественное открытие пешеходного экологического маршрута протяженностью 3,5 километра.

Экотропа позволяет увидеть разнообразные формы болот: низинное, переходное, верховое и характерные для каждого типа флору и фауну. На открытии маршрута присутствовали глава Комитета по природопользованию Денис Беляев и глава администрации Курортного района Наталья Чечина.

Денис Беляев отметил, что экотропы помогают равномерно распределять нагрузку на природные комплексы. Таким образом, для людей маршруты становятся интереснее и разнообразнее, а ущерб для заказников снижается до минимального.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках экологической акции жители Северной столицы сдали 7 килограммов батареек, аккумуляторов и ртутьсодержащих предметов.

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В природном заказнике «Сестрорецкое болото» открылась новая экотропа
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