Адвокат Ефремова предположил, что в смертельном ДТП виноваты хакеры

Адвокат Ефремова предположил, что в смертельном ДТП виноваты хакеры
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов. Фото: instagram.com/pashaev.elman/

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в столице, заявил, что суд не рассмотрел возможность влияния хакерской атаки на управлением автомобилем Ефремова.

Как сообщает РИА Новости, представитель актера предоставил суду, рассматривающему дело по ДТП в Москве, отзыв на автотехническую экспертизу, в которой говорится, что вопрос о влиянии хакерской атаки не был раскрыт.

Также в отзыве указано, что эксперты не исследовали возможность того, что через кондиционер вбросили отравляющие вещества, а водителя могли ослепить лазером.

Отзыв был приобщен к материалам дела. Судья Елена Абрамова пообщалась с экспертом, написавшим его. На вопрос о том, откуда он взял эту информацию, эксперт сослался на интернет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков заявил, что Ефремов осадил адвоката потерпевших Александра Добровинского, который засмеялся во время допроса свидетеля в деле о смертельном ДТП.

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