Из дома в Кингисеппе, где загорелась квартира, спасли шесть человек

Ближе к вечеру в среду, 19 августа, в Кингисеппе произошел квартирный пожар. Спасателям пришлось эвакуировать шесть человек.

Согласно информации главного управления МЧС России по Ленинградской области, экстренные службы получили сообщение о загоревшейся квартире на улице Жукова в 17:10. Тушить загоревшийся балкон направили 11 спасателей. На месте происшествия также работали три спецмашины.

На балконе горела обстановка на площади 2 квадратных метра. Сотрудники ведомства потушили пожар примерно за 25 минут — в 17:35. Как сообщили в главке МЧС, из-за угрозы распространения пожара спасатели были вынуждены эвакуировать людей из горящей квартиры и их соседей. Их вызволили с помощью спасательных устройств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали жильцов дома на Энергетиков, где загорелась квартира.