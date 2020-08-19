Пешеход попал под машину на «зебре» в Курортном районе

Пешеход попал под машину на &#171;зебре&#187; в Курортном районе
Пешехода госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Зеленогорском шоссе в Курортном районе Петербурга водитель иномарки сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

По информации городского управления ГИБДД, все произошло около десяти вечера в среду, 19 августа, на восьмом километре Зеленогорского шоссе. Автомобиль «Ниссан Альмера», который вел 51-летний мужчина, сбил женщину-пешехода. Наезд был совершен в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшую женщину, которой на вид около 40 лет, госпитализировали с тяжелыми травмами. Ее личность пока не установлена.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове произошло массовое ДТП с участием четырех пяти автомобилей.

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