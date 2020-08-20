Вылет BMW в кювет на «Южном кольце» привел к гибели водителя

Вылет BMW в кювет на «Южном кольце» привел к гибели водителя
Водитель иномарки погиб. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло поздним вечером, в среду, 19 августа, во Всеволожском районе Ленобласти.

Согласно предварительной информации правоохранителей, авария случилась в 11 часов вечера на автодороге «Южное полукольцо». Водитель двигался по направлению к Матоксе от Борисовой Гривы. Не вписавшись в поворот, машина вылетела в кювет и перевернулась. Находящийся за рулем BMW 530 мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства произошедшей трагедии. Проводится проверка. Также, устанавливается личность погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир.

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«Южное полукольцо» гибель водителя дтп


 

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