В двух районах Ленобласти ночью тушили заброшенный дом и дачу

В двух районах Ленобласти спасатели тушили заброшенный здания. Постройки вспыхнули минувшей ночью.

Все произошло в ночь на четверг, 20 августа. В Бокситогорском районе горело заброшенное здание, в Лужском — дача.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, что в 00:10 спасателям поступил сигнал о ЧП в поселке Ефимовский, на улице Володарского. Там полыхала «заброшка» на площади 36 квадратных метров. На место происшествия выехали 9 сотрудников на двух спецмашинах. К 2:23 огонь был потушен.

Еще один пожар произошел в Лужском районе, в садоводстве «Яблонька» (массив Мшинская). Очевидцы позвонили спасателям в 1:32 и сообщили, что горит дача. Дом на площади 48 «квадратов» потушили девять спасателей, прибывших на двух спецмашинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Горбунках вспыхнувшие среди ночи сараи тушили 12 пожарных.