Утром петербуржцы стояли в 10-километровой пробке на КАД

В Петербурге вновь собрались аномальные пробки. Сегодня утром загруженность на дорогах города достигла 5 баллов. К настоящему моменту ситуация почти восстановлена.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс». В четверг, 20 августа, наиболее крупные заторы были зафиксированы на КАД. Так, на юге внутреннего кольца затор растянулся на 10 километров.

Одной из причин скопления машин стало ДТП на 62-км. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. На северной стороне КАД движение было ограничено из-за дорожных работ, где также было замечено ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром вторника пробки в Петербурге оценили всего на 4 балла.