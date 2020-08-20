Утром петербуржцы стояли в 10-километровой пробке на КАД

Утром петербуржцы стояли в 10-километровой пробке на КАД
Автомобилистам приходится проводить утро в пробке. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге вновь собрались аномальные пробки. Сегодня утром загруженность на дорогах города достигла 5 баллов. К настоящему моменту ситуация почти восстановлена.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс». В четверг, 20 августа, наиболее крупные заторы были зафиксированы на КАД. Так, на юге внутреннего кольца затор растянулся на 10 километров.

Движение на КАД восстановлено. Фото: yandex.ru/maps

Одной из причин скопления машин стало ДТП на 62-км. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. На северной стороне КАД движение было ограничено из-за дорожных работ, где также было замечено ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром вторника пробки в Петербурге оценили всего на 4 балла.

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