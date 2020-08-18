Утром вторника пробки в Петербурге оцениваются всего на 4 балла

Утром вторника, 18 августа, состояние на дорогах Северной столицы удивительно спокойное: сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в 10:00 всего на 4 балла.

При этом за утро произошло много дорожно-транспортных происшествий, затрудняющих проезд. К примеру, произошло столкновение маршрутного автобуса и иномарки на пересечении Большой Морской и Гороховой улиц в центре Северной столицы. Также ДТП и ремонтные работы значительно повлияли на пробки в Красногвардейском районе, заторы наблюдаются на Ириновском и Индустриальном проспектах, а также на улице Коммуны.

Также стоят Заневский и Малоохтинский проспект, проспект Энергетиков и Якорная улица. Как всегда затруднено движение в районе Литейного моста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад на трассе «Скандинавия» собралась серьезная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия.