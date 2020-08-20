Зарплата врачей в Петербурге на 12 тысяч рублей меньше, чем в Москве

Специалисты в сфере медицины, работающие в Северной столице, получают меньшую зарплату, чем столичные медицинские работники.

Аналитики сервиса для поиска работы hh.ru изучили ситуацию на рынке предложений. За предмет исследования была взята сфера медицины и фармацевтики. Эксперты изучили свыше 650 тысяч вакансий, который были выложены работодателями в период с января 2019 по июль 2020 года.

Выяснилось, что между регионами и Москвой разрыв в предлагаемой зарплате весьма значительный. В среднем, разница составляет 20 тысяч рублей. В Петербурге медикам готовы платить зарплату на 12 тысяч меньше, чем в Москве. Примечательно, что в июле была вовсе зафиксирована остановка роста зарплат в данном направлении деятельности.

Средняя зарплата у медицинских работников в России по состоянию на июль 2020 года составила 43945 рублей. В Москве специалистам готовы платить лучше всего — зарплата составила 62357 рублей. В Петербурге в среднем медикам работодатели предлагают заработную плату в размере 50570 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 млрд рублей выделят на зарплаты медикам и учителям в России.